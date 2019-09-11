Президент Чехии Милош Земан принял делегацию «Всемирного Совета подкарпатских русинов», сообщает Радио Свобода.

В делегацию вошли лидеры организации, которая жалуется на притеснения русинов в Украине, некоторые из собеседников Земана также известны тесными контактами России.

Среди других участников встречи в резиденции президента было семь человек, среди них Василий Джуган - председатель Всемирного Совета подкарпатских русинов в Чехии, его заместитель Михаил Тяско, а также Дмитрий Сидор, православный священник УПЦ (МП), осужденный в 2012 году в Украине (на три года условно) по обвинению в сепаратизме.

Встречу провели по случаю 100-летия начала пребывания Подкарпатской Руси (по сути, нынешнего Закарпатья) в составе Чехословакии. Участники встречи сообщили, что передали чехам приветствия, в частности, от мэра Ужгорода Богдана Андрииву и заместителя председателя Закарпатского областного совета Петра Грицика.

Как отмечают чешские СМИ, делегация обсудила с Земан вопрос «большей автономии Закарпатской области в Украине». В частности, заместитель председателя Всемирного совета подкарпатских русинов Михаил Тяско отметил, что «украинская власть до сих пор не признает, не уважает наш язык и нашу культуру»; со своей стороны, чешский президент «пообещал русинам, что об их проблемах говорить с украинским президентом Владимиром Зеленским».