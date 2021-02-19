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Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты лесов, предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий», сообщили ForUm’у в пресс-службе парламента.

Законом внесены изменения в Водный кодекс, Кодекс гражданской защиты, Земельного кодекса, Кодекса Украины об административных правонарушениях, законы Украины «О растительном мире», «О животном мире», «Об охране земель», «Об аренде земли» с целью усиления защиты лесов, предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий, повышения эффективности управления и контроля в этой сфере, усиление административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, сельскохозяйственных угодьях и других природных экосистемах.

Внесенными изменениями запрещается уничтожение или повреждение растительности, выжигание сухой растительности или ее остатков на землях водного фонда, в том числе в прибрежных защитных полосах и на островах; к полномочиям Совета Министров Автономной Республики Крым, местных государственных администраций, органов местного самоуправления добавляется обеспечения предупреждения и тушения пожаров на территориях и объектах; усиливается административная ответственность за правонарушения в этой сфере и тому подобное.

Проект Закона зарегистрирован под №3526.  
ForUm

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