В Киеве двое мужчин из-за мести подожгли человека, который впоследствии скончался, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Злоумышленник с товарищем решил «поквитаться» с незнакомцем из-за того, что тот оскорбил его малолетнего сына. Они облили мужчину горючей веществом и подожгли. Пострадавшего с ожогами 80% тела госпитализировали в больницу, где он умер. За содеянное задержанным грозит пожизненное лишение свободы.

Вчера около 19:30 от прохожих поступила информация о том, что на проспекте Георгия Гонгадзе просит о помощи человек, у которого загорелась одежда. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники ГосЧс, врачи и работники полиции.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил о том, что на протяжении двух часов правоохранители задержали лиц, причастных к указанному событию. «Мы установили, что в недострое к 41-летнему мужчинн пришли двое местных жителей, которые сначала совершили конфликт, избили его, а затем облили легковоспламеняющимся веществом и подожгли. В течение двух часов мы установили личности этих мужчин и задержали по месту их проживания. Свои действия задержанные объяснили тем, что потерпевший якобы оскорбил сына одного из них, поэтому они решили отомстить. От полученных травм пострадавший скончался в больнице», – отметил он.

Следователи задержали правонарушителей в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались уроженцы Киева, 1997 и 2002 годов рождения, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности.

«По данному факту возбуждено уголовное производство по части второй статьи 15 пункта четвертому и двенадцатому статьи 115 (Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц и с особой жестокостью) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи готовят сообщение о подозрении задержанным и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. За совершение тяжкого преступления фигурантам грозит пожизненное лишение свободы», - добавил Крищенко.