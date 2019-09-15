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Погода в Украине во второй половине сентября ухудшится, ожидаются заморозки в центральных областях и Карпатах. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Как сообщают синоптики, заморозки возможны в горных районах, местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях.

«Заморозки в воздухе наиболее вероятны во второй и третьей декадах сентября, в горных районах, местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях возможны и в первой декаде», - говорится в сообщении.

Напомним, с этих выходных в Украину идет похолодание. В частности, с понедельника будут дожди. Завтра в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях возможны осадки. Не смотря на то, что в других областях дождей не передают, температура воздуха упадет до +21+22.
ForUm

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