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Погода в Украине ухудшилась, атмосферный фронт принес похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

«Мы еще - в зоне фронта, тыловая часть будет холодноватой, возьмите что-то теплее», - сообщила Диденко.

Напомним, 14 сентября в центре, на западе и востоке, температура воздуха упала до +22. Синоптики сообщают, что в западных областях, кроме Волынской и Ровенской, ожидаются дожди. Там температура воздуха днем достигнет +19+22, ночью ожидается +11+14. В центре Украины похолодает, температура воздуха днем достигнет +20+22, ночью ожидается +12+14.
ForUm

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