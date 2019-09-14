Погода в Украине ухудшилась, атмосферный фронт принес похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
«Мы еще - в зоне фронта, тыловая часть будет холодноватой, возьмите что-то теплее», - сообщила Диденко.
Напомним, 14 сентября в центре, на западе и востоке, температура воздуха упала до +22. Синоптики сообщают, что в западных областях, кроме Волынской и Ровенской, ожидаются дожди. Там температура воздуха днем достигнет +19+22, ночью ожидается +11+14. В центре Украины похолодает, температура воздуха днем достигнет +20+22, ночью ожидается +12+14.
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