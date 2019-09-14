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Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство против экс-заместителя генпрокурора, народного депутата Рената Кузьмина из-за не доказанности вины.

Об этом на запрос Радио Свобода сказали в ГПУ.

«В связи с не установлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и тем, что возможности их получить исчерпаны», — говорится в сообщении.

6 сентября ГПУ закрыла уголовное производство против Рената Кузьмина.

5 сентября стало известно, что Национальная полиция сняла с розыска народного депутата от оппозиционной платформы — За жизнь Рената Кузьмина.

29 августа на первом заседании Верховной Рады Ренат Кузьмин принял присягу народного депутата. Он вошел в комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Кузьмин баллотировался на внеочередных парламентских выборах по списку партии Оппозиционная платформа — За жизнь под № 35 в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Генпрокуратура обещала задержать Кузьмина, как только он пересечет границу Украины.

Экс-заместитель генпрокурора находился в розыске с июня 2014 года.

В 2014 году против него было открыто уголовное производство из-за незаконного задержания Юрия Луценко в 2010 году.

В 2015 году возбудили дело по факту незаконного строительства жилья на территории рекреационной зоны под Киевом.

В 2017 году ему заочно объявили о подозрении в захвате земли комплекса отдыха Пуща Водица, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 1,2 млн грн.
ForUm

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