Решение о подсудности ЕСПЧ дела «Украина против России» о нарушении российским оккупационным режимом прав человека в Крыму может быть принято в период от шести до двенадцати месяцев. Рассмотрение дела по существу Судом может начаться только после этого.

Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина по результатам первых слушаний по делу в среду, сообщает Укринформ.

«Это были первые слушания по межгосударственному делу между Украиной и Российской Федерацией. Очень важно, что они произошли. Заявление об этих слушаниях было подано еще в марте 2014 года. Но эти слушания касались только вопросов приемлемости. То есть, это было еще не по существу», - рассказал представитель Украины.

Он отметил, что решение ЕСПЧ о приемлемости дела, которое отрицает РФ, можно ожидать в период от шести до двенадцати месяцев.

В то же время Лещина подчеркнул, что Украина в полной мере уверена в приемлемости жалобы для рассмотрения в Европейском суде.

Он также сообщил, что в октябре стороны обменяются письменными представлениями по другому межгосударственному делу «Украина против России» по Донбассу.

«Надеюсь, что уже в следующем году состоится заседание по Донбассу», - добавил заместитель министра юстиции Украины.

Напомним, в ЕСПЧ сегодня прошли слушания по межгосударственной делу «Украина против России» по обвинению российской стороны в нарушении Европейской конвенции прав человека в оккупированном Крыму.