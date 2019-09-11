Адвокат Марк Фейгин заявил о намерениях дальнейшего обжалования дела незаконного осуждения в России украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом он сообщил сегодня на совместной с Сущенко пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.



«Мало что изменилось и теперь с выходом Романа на свободу. Мы будем и дальше обжаловать кейс, по которому Романа осудили. У нас остается и внутринациональная юрисдикция России, правда, без каких-либо перспектив, учитывая, что суда в России нет. Но тем не менее, и некоторые международные судебные инстанции, возможно, по отдельным нашим жалобам примутся рассматривать все, что происходило», - заявил адвокат.

По мнению Фейгина, освобождение Сущенко – это «политический компромисс», поскольку процессуальная сторона «мало кого интересовала», как и по другим делам всех 11 выданных Украине политзаключенных.

«Этот политический компромисс предполагает определенные шаги в дальнейшем, которые должны способствовать освобождению других политзаключенных. Это, вероятно, надо будет сопрягать с интересами государственной власти в Украине, чтобы не навредить политзаключенным, которые там остались», - добавил адвокат.



«Дело Сущенко» стало последним кейсом адвоката Фейгина. В ходе процесса он был лишен в России статуса адвоката. Фейгин обжаловал это решение в ЕСПЧ и ждет решения Европейского суда.

Как сообщалось, Сущенко задержали с нарушением международных норм 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частной поездкой из Парижа. 7 октября 2016 ему предъявили обвинение в шпионаже.

4 июня 2018 года Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

12 сентября 2018 года верховный суд России оставил в силе вердикт Московского городского суда о 12 годах заключения для украинского журналиста Романа Сущенко.

В ноябре Сущенко этапировали в исправительную колонию в Кировской области РФ.

По информации российских СМИ, журналиста осудили якобы за попытку выяснить возможность нового наступления боевиков «ДНР» на Мариуполь.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.