Журналист Роман Сущенко, который был незаконно осужден в РФ и вернулся в Украину в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц, намерен продолжить журналистскую деятельность, а о политической - не думал. Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

«Если говорить об общественной деятельности, такие намерения есть. (...) По поводу политического будущего ... Я об этом не думал, поскольку это такая архисложная вещь и сфера», - сказал Сущенко.

В планах бывшего узника Кремля - возвращение к журналистской деятельности, участие в общественных проектах по поддержке украинских политзаключенных в РФ.

«Конечно, я планирую вернуться в агентство (Укринформ. - Ред.). Есть планы поделиться этим опытом в рукописном и видеоформатах», - сказал журналист.

Он подчеркнул о том, что в плену остаются около сотни политических заключенных, которых необходимо освобождать.

«А еще там около 100 человек сидят. Нужно их освобождать. Поэтому, пожалуйста, я открыт и готов делиться вынужденно приобретенным опытом. Имею свое виденье, оно узкое, поскольку я находился как узник. А как действовать на высших уровнях - это уже не моя компетенция. Но если будут какие-то возникать вопросы - с радостью поделюсь», - сказал Сущенко.

Среди дел, которые он намерен осуществить в ближайшее время, журналист назвал проведение аукциона своих работ, чтобы собрать средства для организации, которая занимается пленными и политзаключенными.

Как сообщалось, Сущенко задержали с нарушением международных норм 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частной поездкой из Парижа. 7 октября 2016 ему предъявили обвинение в шпионаже.

4 июня 2018 года Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

12 сентября 2018 года верховный суд России оставил в силе вердикт Московского городского суда о 12 годах заключения для украинского журналиста Романа Сущенко.

В ноябре Сущенко этапировали в исправительную колонию в Кировской области РФ.

По информации российских СМИ, журналиста осудили якобы за попытку выяснить возможность нового наступления боевиков «ДНР» на Мариуполь.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.