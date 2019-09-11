Незаконно осужденный в РФ корреспондент Укринформа Роман Сущенко считает, что причиной задержания в Москве могли стать его антироссийские публикации, а саму операцию российские спецслужбы, по его мнению, готовили не меньше года.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

«Было заметно, что эта операция планировалась и внедрялась минимум год, а то и больше. По поводу того, можно ли было ездить или нельзя было ездить (в Москву. - Ред.)... Это было ошибочным, легкомысленным решением», - сказал Сущенко.

По мнению журналиста, не исключено, что причиной задержания стали его антироссийские публикации, которые, по версии следствия, были доказательствами сбора информации о ВС РФ.

«Это версия следствия. Они даже в качестве доказательств демонстрировали часть сообщений для Укринформа о Франции, которые есть в открытом доступе на нашем сайте. Это официальные заявления Франсуа Олланда, МИД Франции, французских экспертов и т.д.», - отметил Сущенко.

Он также рассказал, что с человеком, во время встречи с которым его задержали, знаком давно.

«В целом эта история напоминает библейскую - о предательстве, с Каином и Авелем. Но я ни о чем не догадывался. На самом деле, как потом выяснилось, это была тонкая, коварная и хладнокровная провокация под руководством спецслужб РФ. Во время встречи он подсунул мне диск под видом семейных фото, которые в ходе следствия «превратились» в некие секретные данные об учениях внутренних войск и вооруженных сил РФ», - говорит журналист.

Как сообщалось, Сущенко задержали с нарушением международных норм 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частной поездкой из Парижа. 7 октября 2016 ему предъявили обвинение в шпионаже.

4 июня 2018 года Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

12 сентября 2018 года верховный суд России оставил в силе вердикт Московского городского суда о 12 годах заключения для украинского журналиста Романа Сущенко.

В ноябре Сущенко этапировали в исправительную колонию в Кировской области РФ.

По информации российских СМИ, журналиста осудили якобы за попытку выяснить возможность нового наступления боевиков «ДНР» на Мариуполь.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.