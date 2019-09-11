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В Северной Корее испытали сверхгабаритную реактивную систему залпового огня. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Отмечается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын лично присутствовал и руководил тестовым запуском.

«Верховный лидер отметил, что система вооружения сверхгабаритной реактивной системы залпового огня была окончательно проверена с точки зрения боевых операций, характеристики траектории, точности и функции самонаведения», - говорится в сообщении.

Во вторник военные Южной Кореи заявили, что КНДР дважды выпустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря. Оба снаряда пролетели около 330 км в восточном направлении.

24 августа Северная Корея провела испытание новой мощной многоразовой пусковой установки.
ForUm

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