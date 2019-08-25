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В субботу, 24 августа, Северная Корея провела испытание новой мощной многоразовой пусковой установки.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Испытаниями руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

«Тестовый запуск показал, что все тактические и технологические характеристики системы достигли установленных критериев», — сообщило руководство КНДР.

Напомним, утром 24 августа КНДР провела очередные ракетные испытания. За последний месяц Северная Корея проводила несколько таких запусков и усилила критику Южной Кореи и США.
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