Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что Харьковский горсовет будет подавать апелляционную жалобу на решение Харьковского окружного административного суда, который признал противоправным решение горсовета о возвращении названия Жукова проспекту Григоренко. Об этом говорится в сообщении Геннадия Кернеса в Telegram.

«Первое. Мы будем подавать апелляционную жалобу на решение Харьковского окружного суда о якобы противоправном возврате проспекта имени Жукова. Второе. Мы будем настаивать на том, что имели право вернуть его имя именно в рамках так называемого «Закона о декоммунизации», так как Георгий Жуков был одним из ключевых военачальников, освобождавших Украину от нацизма», — говорится в сообщении.

Напомним, 19 июня депутаты Харьковского городского совета проголосовали за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

В тот же день с иском в Харьковский окружной админсуд обратился представитель нардепа Андрея Белецкого, который просит отменить решение горсовета. С заявлением в полицию после решения горсовета обратился депутат городского совета Игорь Черняк.

В 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко.

8 мая 2019 на сайте горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке петиций и призвал их поддержать и местных жителей.

Украинский институт национальной памяти в свою очередь обратился в ГПУ.

20 июня Нацполиция Харьковщины открыла уголовное производство в отношении решения депутатов Харьковского горсовета вернуть проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Харьковский окружной административный суд признал переименование проспекта незаконным.