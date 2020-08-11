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Бывшему пленнику Кремля Александр Кольченко, задержанному 10 августа во время акции под посольством Беларуси в Киеве, присудили 40 часов общественных работ.

Об этом сообщила адвокат Кольченко Евгения Закревская после завершения судебного заседания, передает Укринформ.

«По первому протоколу Александра признали виновным в совершении хулиганских действий и назначили 40 часов общественных работ – на основании двух рапортов сотрудников полиции», - отметила она.

Она также сообщила, что должно состояться рассмотрение еще одного дела – относительно злостного неповиновения правоохранительным органам. Однако время рассмотрения не известно, поскольку судья вернул протокол и материалы на доработку.

Первое заседание по делу Кольченко прошло в закрытом режиме в кабинете судьи, представителей СМИ на само заседание не пропустили.

Напомним, 10 августа полицейские составили административные протоколы на пять человек в связи с «нарушением правопорядка» у посольства Беларуси в Киеве.

По данным правоохранителей, во время акции у посольства Республики Беларусь группа мужчин нарушала правопорядок, а по требованию сотрудников полиции прекратить действия они не реагировали и вели себя агрессивно.

Накануне активисты проводили под посольством акцию солидарности с белорусским народом. Произошли столкновения между участниками и полицией, правоохранители задержали нескольких человек.

Среди задержанных был бывший узник Кремля Александр Кольченко.
ForUm

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