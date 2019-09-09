Мэр Киева Виталий Кличко на примере показал, как глава Офиса президента Андрей Богдан, сравнивая бюджеты Киева и Праги, манипулирует информацией.

«О манипуляции на конкретном примере. Манипулятор – глава Офиса Президента Андрей Богдан. Приведя в ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером» пару цифр о бюджетах двух городов - без сравнения других показателей - «Где наша Прага?», - довольно улыбаясь спросил Богдан», - пишет Кличко в Facebook.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FVitaliy.Klychko%2Fposts%2F2426900344195171&width=500" width="500" height="535" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>

«Во-первых, даже в озвученных цифрах вы немного заблудились. Бюджет Праги вы занизили на полмиллиарда долларов. Во-вторых, умолчали о том, что население Праги более чем в два раза меньше населения Киева! И Прага почти вдвое меньше по площади, чем Киев. И, в-третьих, Прага имеет немало так называемых средств на развитие города, которые тратит кроме запланированного бюджета. А Киев – единственный город в Украине, у которого в госбюджет забирают 60 процентов НДФЛ (налог на доходы физических лиц, - ред.)», - добавил мэр.

Кличко напомнил, что еще 5 лет назад Киев был банкротом – имея бюджет 18 млрд гривен, а долги 25 млрд «! За эти годы мы увеличили бюджет города более чем втрое, а долг уже - менее 4 миллиардов гривен», - подчеркнул мэр.

«Ну и, на всякий случай еще одно напоминание: Прага - столица страны, являющейся членом Евросоюза. Прага – город с доходом на душу населения почти 3000 долларов, в Киеве же этот показатель в четыре раза ниже», - написал Кличко.

«Знаете, сколько бы вы ни манипулировали, кормя граждан ложью и нарушая законы и Конституцию, вскоре придется отвечать на вопрос «Где наша Чехия?» (Если вы выбрали такой пример для сравнения)», - резюмировал мэр Киева.

Как сообщал ForUm, 4 сентября Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.