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Украина и Молдова изучают вопрос возможного введения бесплатного роуминга для граждан с дальнейшим продвижением этой идеи в ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время совместной пресс- конференции с министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску, сообщает Укринформ.

«Более практические вопросы будут переданы нашим коллегам, например, такие вопросы, как согласование свободного бесплатного роуминга для граждан Украины и Молдовы с выходом на такую же идею в Европейском Союзе», - отметил Пристайко.

По его словам, вопрос роуминга будет обсуждаться еще с профильными министрами обеих стран.

Кроме этого, министр отметил, что с молдавским коллегой говорили о возможности перезапуска межправительственной комиссии и других «рабочих органов».

«Нам нужно внимательно посмотреть на некоторое падение товарооборота. Здесь есть работа для наших министерств экономики, энергетики, транспорта», - добавил Пристайко.

Министр подчеркнул, что существует между Украиной и Молдовой «множество» проектов, касающихся, в частности, транзита, использования совместных ресурсов, энергетических потребностей обеих стран.
ForUm

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