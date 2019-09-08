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Сейчас продолжаются процедуры относительно возвращения Украине захваченных РФ в ноябре 2018 года в Керченском проливе кораблей. Об этом в рассказал адвокат украинских моряков Николай Полозов, сообщает РБК-Украина.

«Для России было крайне важно продемонстрировать сохранение лица и свой тезис о том, что юрисдикция трибунала на них не распространяется. Если бы освободили только моряков, это (выглядело бы. - Ред.) как - ну все - исполнили решение трибунала, а тут вроде как большой обмен. Они этим прикрываются»,- пояснил Полозов.

По его словам, для России важно выполнить решение международного трибунала, поэтому корабли вернут Украине.

«По факту, если они вернули моряков и вернули корабли, то решение трибунала ООН будет исполнено в этой части. В настоящий момент, я думаю, что как раз идут процедуры. Да, я надеюсь на это, потому что российским властям, чтобы они не заявляли, решение трибунала важно выполнить», - рассказал Полозов.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.
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