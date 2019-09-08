Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным дальнейшие шаги урегулирования конфликта на Донбассе, сообщили ForUm’у в пресс-службе Офиса президента.

«Стороны подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога. Также президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в «нормандской формате», – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что речь шла о дальнейших шагах в рамках Минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.