Президент России Владимир Путин помиловал 11 украинцев, заявленных в рамках обмена пленными. Об этом сообщила вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева, передает «Интерфакс-Украина».



«Сейчас можно сказать, что главное состоялось – состоялся диалог двух президентов – Украины и РФ, который по сути сдвинул с мертвой точки ту проблему, которая никак не решалась в течение 20 месяцев. В результате этого диалога мы имеем помилование. Украинский президент Зеленский помиловал 16 человек, из них – три женщины. Российский президент Владимир Путин помиловал 11 человек», - рассказала она. Карпачева отметила: «Таким образом, 24 украинских военных моряка возвращаются домой плюс 11 помилованных. Среди них летит наш гражданин – режиссер Олег Сенцов».

Он уточнила, что Украина накануне отпустила под личные обязательства 19 человек, которые пошли на обмен, 16 были помилованы.

Напомним, ранее руководитель группы адвокатов украинских военнопленных моряков Николай Полозов заявил, что процесс их освобождения запущен.

Адвокат Марк Фейгин заявил, что Россия должна освободить 35 украинцев, среди которых 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

Адвокат находившихся в Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что лица, которых Украина передает в рамках обмена, вылетели из международного аэропорта «Борисполь».

Из российского аэропорта «Внуково» вылетел украинский самолет АН-148 с украинцами, подготовленными для обмена.