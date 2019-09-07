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Из российского аэропорта «Внуково» вылетел украинский самолет АН-148 с украинцами, подготовленными для обмена между Москвой и Киевом.

Как передает УНИАН со ссылкой на своего корреспондента в РФ, украинский самолет АН-148 взлетел из московского аэропорта «Внуково» в 12:10 по киевскому времени.

АН-148 принадлежит авиакомпании «Украина», самолеты которой перевозят высших должностных лиц.

Напомним, ранее руководитель группы адвокатов украинских военнопленных моряков Николай Полозов заявил, что процесс их освобождения запущен.

Адвокат Марк Фейгин заявил, что Россия должна освободить 35 украинцев, среди которых 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

Адвокат находившихся в Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что лица, которых Украина передает в рамках обмена, вылетели из международного аэропорта «Борисполь».
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