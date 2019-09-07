К офису уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека утром в субботу, 7 сентября, съезжаются родственники удерживаемых в России граждан Украины.

Как сообщает Крым.Реалии, на месте уже присутствуют дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича.

«Еще не верю. Пока не увижу – не поверю (в возвращение сына. – Ред.)», – сказала в комментарии Крым Реалии мама Евгения Панова Вера Котелянец.

С родственниками работают психологи.

Ранее сообщалось, что три больших пассажирских автобуса около 8:40 в субботу, 7 сентября, выехали с территории следственного изолятора «Лефортово» в Москве с сопровождением автомобилей ФСБ и ДПС.

В свою очередь, руководитель группы адвокатов украинских военнопленных моряков Николай Полозов заявил, что пленные украинские моряки покинули СИЗО «Лефортово» в Москве.



