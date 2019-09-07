также в разделеОбщество
Зеленский прибыл в аэропорт «Борисполь»
Обмен пленными: из московского аэропорта вылетел самолет с украинцами 10
Аваков и Баканов прибыли в аэропорт «Борисполь» 14
Адвокат: Украинских моряков освободили под поручительство Денисовой 11
В Днипре досрочно открыли Новый мост 11
В московском аэропорту сели два самолета с украинской символикой 14
Лица, которых Украина передает РФ в рамках обмена, вылетели из «Борисполя» 39
Адвокат: РФ должна освободить 35 украинцев 20
В «Борисполе» приземлился российский правительственный самолет 66
Адвокат об обмене пленными: Процесс пошел 30
Адвокат: Украинские моряки покинули СИЗО «Лефортово» 36
Богдан об обмене: Граждане Украины – наша главная ценность 26
Фейгин: 8 украинцев в «Лефортово» находятся в «заморозке» 39
6 сентября. Картина дня 29
Укрзализныця запускает дополнительный поезд на фестиваль дерунов в Коростене 22
В BlaBlaCar назвали самые популярные летние направления в Украине 27
Адвокат: Зеленский помиловал 12 россиян 85
В Bellingcat считают, что освобождение Цемаха не повлияет на дело MH17 31

К офису уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека утром в субботу, 7 сентября, съезжаются родственники удерживаемых в России граждан Украины.

Как сообщает Крым.Реалии, на месте уже присутствуют дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича.

«Еще не верю. Пока не увижу – не поверю (в возвращение сына. – Ред.)», – сказала в комментарии Крым Реалии мама Евгения Панова Вера Котелянец.

С родственниками работают психологи.

Ранее сообщалось, что три больших пассажирских автобуса около 8:40 в субботу, 7 сентября, выехали с территории следственного изолятора «Лефортово» в Москве с сопровождением автомобилей ФСБ и ДПС.

В свою очередь, руководитель группы адвокатов украинских военнопленных моряков Николай Полозов заявил, что пленные украинские моряки покинули СИЗО «Лефортово» в Москве.


 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1233 грн.
26
Теги