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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что она не может говорить все, что знает об обмене удерживаемых в РФ и в Украине лиц, но уверяет, что для Украины главная ценность – это ее граждане. Об этом Андрей Богдан заявил в эфире программы »Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина», сообщает 112 Украина.

«Я не могу комментировать освобождение, не все знаю, не всё могу говорить. Но я обещаю, и наша команда это будет доказывать, что граждане Украины – это наивысшая ценность для нашего государства, их свобода, их здоровье, их воля. Это принципиально», - подчеркнул Богдан.

Напомним, в середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обменялись списками заключенных в России и Украине. В списке от украинского омбудсмена значилось 150 человек, в списке российского омбудсмена – 34.

Позже пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сказала о подготовке обмена «35 на 35».

Пятеро осужденных в РФ украинцев Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко были доставлены из колоний в СИЗО «Лефортово».  

Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену задержанными с Украиной близки к финализации, и этот обмен станет «масштабным».
ForUm

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