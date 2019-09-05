также в разделеПолитика
Кушнир: Путин дал прямой посыл Зеленскому из-за атаки на Медведчука 223
Путин во время личной встречи высоко оценил работу Медведчука по освобождению людей 15
Путин – Зеленскому: Если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозиции – то ничего хорошего не получится 1027
Путин рассказал о роли Медведчука в подготовке обмена 86
Путин: Обмен пленными между Украиной и РФ будет масштабным 86
МИД возмущено заявлением венгерского чиновника о «гражданской войне» в Украине 41
Медведчук во Владивостоке рассказал о развитии сотрудничества с РФ, Японией, Китаем и Индией 60
Обнародован доклад генсека ООН о нарушении прав человека в Крыму 63
Зеленский предлагает ввести уголовную ответственность за нелегальную добычу янтаря 41
Еврокомиссия назначила спецсоветника по Украине 25
Медведчук примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке 87
Президент назначил Анну Коваленко заместителем главы ОП 34
Заявления Богдана и Зекоманды об увольнении не зарегистрированы в ОП 37
В ЕС решили продлить индивидуальные санкции против РФ 30
Медведчук: «Постановление о мире» должен рассматривать комитет по реинтеграции Донбасса 74
Кабмин усилил борьбу с рейдерством в сфере госрегистрации 25
Медведчук в польских СМИ: Переговоры ведутся, но сроки обмена пока не известны 25
Россия выплатила долги Совету Европы 25

Решение по обмену удерживаемыми лицами будет в ближайшее время объявлено совместно Москвой и Киевом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Комментируя упоминание украинских политзаключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка, президент РФ отметил, что по этим фигурантам у Москвы «особая позиция».

«Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях», - подчеркнул Путин.

Напомним, ранее Путин заявил, что обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной будет масштабным.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1702 грн.
89
Теги