Решение по обмену удерживаемыми лицами будет в ближайшее время объявлено совместно Москвой и Киевом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Комментируя упоминание украинских политзаключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка, президент РФ отметил, что по этим фигурантам у Москвы «особая позиция».

«Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях», - подчеркнул Путин.

Напомним, ранее Путин заявил, что обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной будет масштабным.