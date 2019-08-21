В следственном изоляторе «Лефортово» в Москве подтвердили, что у них находятся пятеро осужденных украинцев. Об этом сообщил член общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев в комментарии проекту Радио Свобода Крим.Реалии ТВ.

Речь идет о Владимире Балухе, Николае Карпюке, Александре Кольченко, Романе Сущенко и Станиславе Клыхе.

Он сегодня пытался встретиться с осужденными украинцами, но ему отказали.

«Нам об этом устно сказал заместитель начальника СИЗО «Лефортово» по режиму Ханов Александр Юрьевич. Он подтвердил следующих осужденных: это Балух, Карпюк, Клых, Кольченко и Сущенко. При этом он отметил, что Гриба нет, хотя для него вчера приняли передачу. Поэтому, скорее всего, если все-таки ему передачку взяли, то он должен быть там», - рассказал Еникеев.

По словам правозащитника, ему сообщили, что увидеться с заключенными он не может, потому что они все написали заявления об отказе общаться.

«Я пытался в «Лефортово» увидеться с пятью осужденными в России украинцами. В само СИЗО нас пустили, а вот пообщаться и даже увидеть этих людей - нам отказали. Сказали, что якобы все они написали заявления, что они ни с кем общаться не хотят. Заявления нам это не показали, мотивируя тем, что они уже прикреплены в личные дела. При этом ранее, с 16-го года, с момента как я в комиссии, нас, как правило, в таких ситуациях вели в камеру, мы и представители администрации СИЗО спрашивали у заключенных, желают ли они общаться», - рассказал Еникеев.

Ранее российские СМИ сообщили, что пятеро граждан Украины, осужденные за различные преступления в РФ и доставленные в московский следственный изолятор (СИЗО) «Лефортово», могут быть выданы на родину для отбывания наказания.