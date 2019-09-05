Ремонт и обустройство Высшего атикоррупционного суда, который 5 сентября начал свою работу, обошлись в 12 млн гривен.
Об этом журналистам сказал руководитель аппарата суда Богдан Крикливенко, передают Українськi Новини.
«Стоимость ремонта получилась... по помещениям в 5 млн гривен», - сообщил он.
Стоимость компьютерной техники - около 4 млн гривен, а оборудование залов видеосвязью обошлось еще 3 млн гривен.
Всего в 3 помещениях суда оборудованы 18 судебных залов.
Напомним, 5 сентября в Украине начал работу Высший антикоррупционный суд.
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