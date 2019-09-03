Новый Кабинет Министров Украины со средним возрастом его членов в 39 лет оказался самым молодым в Европе, сообщает Deutsche Welle.

Издание отмечает, что это почти на 14 лет меньше, чем в правительстве Германии.

Проанализировав средний возраст европейских правительств, издание и пришло к выводу, что средний возраст членов нового Кабмина Украины сопоставим с действующим правительством Армении (40 лет).

В то же время украинские чиновники на 6-10 лет младше министров в странах Балтии, Финляндии и Беларуси; и на 20 лет моложе, чем правительства Испании или Португалии.

Средний возраст французских министров - 56 лет, что вдвое больше, чем возраст самого молодого украинского чиновника - вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Кроме того, вместе с эстонским министром экономики Виргиниусом Синкевичусом 28-летний Федоров оказался самым молодым министром в Европе.

Напомним, 29 августа Верховная Рада назначила Алексея Гончарука премьер-министром и утвердила новый состав правительства.