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Сегодня на рассмотрение Верховной Рады уже внесены 300 законопроектов, из которых 67 определены президентом Украины Владимиром Зеленским как безотлагательные.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

«В настоящее время субъектами законодательной инициативы зарегистрировано почти 300 законопроектов, из которых 67 определены президентом Украины для безотлагательного рассмотрения», - сказал он.

Разумков напомнил, что в отношении 59 таких законопроектов уже есть проголосованные решения о сокращенной процедуре их подготовки к рассмотрению.

Он также сообщил, что внесены 7 законопроектов об изменениях в Конституцию, которые требуют голосования и направления на заключение Конституционного суда Украины.

Также Разумков напомнил, что до 15 сентября Кабинет министров должен внести в парламент проект бюджета на 2020 год.

Напомним, Зеленский поручил отменить земельный мораторий до 1 декабря.
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