В Госбюро расследований сообщили детали задержания четырех мошенников, кторые от имени президента Владимира Зеленского требовали 570 тысяч долларов от бывшего сотрудника Укрспецэкспорта за содействие в его назначении на руководящую должность в Укроборонпроме.
Ранее глава Офиса президента Андрей Богдан сообщал о задержании двух мошенников.
Задержание произошло в Киеве в одном из офисов по ул. Банковой - напротив здания Офиса президента.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура. Оперативное сопровождение - СБУ.
Готовится вручение задержанным сообщения о подозрении, а также представление в суд ходатайства об избрании им меры пресечения.
Уголовное производство открыто по ч.4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах).
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