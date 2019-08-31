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Мошенники, представившись доверенными лицами президента Владимира Зеленского, требовали от экс-сотрудника Укрспецэкспорта $570 тыс за назначение на руководящую должность в госконцерне Укроборонпром.

Об этом глава Офиса Президента Андрей Богдан написал в Facebook.

«Группа мошенников, представившись доверенными лицами президента, требовали от бывшего сотрудника ГП Укрспецэкспорт передать им 570 тыс. долларов за решение вопроса о назначении его на руководящую должность в Государственный концерн Укроборонпром.

Группа возможно состояла из 4 человек. Задержали 2 человек. Проводили осмотр и следственные действия задержанных в сквере у фонтана в районе ул. Шелковичной у домов 10, 20/8», - сообщил Богдан.

«Месяц разводили человека, он почувствовал, что мошенники, обратился с заявлением в СБУ, работали месяц, все киевские, представлялись один помощником главы офиса, другой руководителем департамента», - добавил руководитель ОП.

По словам Богдана, операцию по разоблачению преступников провела Военная прокуратура совместно с СБУ.

Напомним, 30 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Айвараса Абромавичуса руководителем государственного концерна «Укроборонпром».
ForUm

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