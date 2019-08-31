Управление по контролю над иностранными активами Минфина США внесло в санкционный список задержанный в июле в Гибралтаре иранский нефтяной танкер Adrian Darya 1, ранее называвшийся Grace 1.
Об этом сообщается на сайте министерства.
В санкционный список также включили капитана танкера Ахилеш Кумар.
По данным ведомства, танкер перевозил 2,1 млн баррелей иранской нефти, «что в конечном итоге принесло пользу иранским силам Корпуса стражей исламской революции».
Замглавы Минфина по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделькер заявила, что с помощью подобных судов Аль-Кудс пытаются незаконно продать большие объемы нефти для финансирования «пагубной деятельности режима и распространения терроризма».
«Любой, кто оказывает поддержку Adrian Darya 1, рискует быть подвергнутым санкциям», — сказала она.
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что судно направляется в сирийский порт, несмотря на заверения властей Исламской Республики.
«У нас есть заслуживающая доверия информация, что танкер следует в Тартус. Я надеюсь, что он сменит курс. Доверять Зарифу было большой ошибкой», — написал Помпео в своем микроблоге Twitter.
По его словам, ранее глава МИД Ирана Мохаммад Зариф гарантировал Лондону, что судно не направится в Сирию.
Напомним, 4 июля военнослужащие Великобритании задержали иранский нефтяной танкер в Гибралтаре, подозреваемый в доставке нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС.
После этого инцидента Корпус стражей Исламской революции захватил британский нефтяной танкер Stena Impero во время прохода через Ормузский пролив.
Захват танкера иранскими силами обострил обстановку в Персидском заливе, в связи с чем США инициировали создание морской коалиции для патрулирования вод в Ормузском проливе и «борьбы с иранской агрессией».
В четверг, 15 августа, Верховный суд Гибралтара постановил освободить иранский нефтяной танкер Grace 1, задержанный в июле по запросу США. Опосля суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1.
18 августа танкер изменил имя, поднял иранский флаг и покинул воды Гибралтара.
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