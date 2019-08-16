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Задержанный в июле супертанкер Grace 1, загруженный иранской нефтью, сможет покинуть британскую заморскую территорию Гибралтар. Такое решение в четверг, 15 августа, объявил председательствующий судья Верховного суда Гибралтара Энтони Дадли, сообщает DW.

 

Он сообщил, что иранская сторона в официальном письменном обязательстве исключила поставки нефти танкером в Сирию. Таким образом, оснований для дальнейшего задержания судна не было, отметил в четверг глава правительства Гибралтара Фабиан Пикардо. Освобождение танкера должно было состояться еще утром в этот же день, однако Соединенные Штаты подали ходатайство о дальнейшем задержании Grace 1. Документ поступил за несколько часов до решения Верховного суда Гибралтара по судьбе танкера, заявили в правительстве этой британской заморской территории.

В американском Минюсте до сих пор не прокомментировали эту информацию, а британский МИД отметил, что не готов комментировать эту новость, потому что расследование вокруг Grace 1 является делом правительства Гибралтара. В то же время Иран подтвердил решение об освобождении судна. О том, что танкер уже вскоре покинет Гибралтар в Twitter написал посол страны в Лондоне Хамид Баидинежад.

Он отметил, что окончание «незаконного задержания» Grace 1 стало результатом интенсивных переговоров иранского МИД с британской стороной в течение прошлых недель. Также он назвал решение суда «болезненным поражением» для США. Однако до сих пор не известно, когда освобожденный танкер сможет выйти в море.

Ранее в четверг были освобождены капитан и три офицера экипажа Grace 1. Сейчас местонахождение команды судна, ни один член которой не является гражданином Ирана, остается неизвестным. Согласно сообщениям иранского телевидения, экипаж танкера состоит из индусов, пакистанцев и украинцев.
Напомним, в начале июля королевская морская пехота военно-морского флота Вооруженных сил Великобритании задержала у берегов Гибралтара иранский нефтяной танкер Grace 1 с украинцами на борту, который пытался доставить нефть в Сирию в обход санкций Европейского Союза.
 
ForUm

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