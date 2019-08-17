Суд американского округа Колумбия выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, задержанного и впоследствии освобожденного Гибралтаром.

Об этом сообщает Reuters.

В постановлении суда отмечается, что «нефтяной танкер Grace 1, вся нефть на его борту и 995 000,00 долларов США подлежат конфискации на основе нарушений закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), закона о банковском мошенничестве и закона о отмывании денег, а также отдельно закона о конфискации в связи с террористической деятельностью».

Министерство юстиции США в своем комментарии по данному вопросу заявило, что в документах суда раскрыта схема «незаконного доступа к финансовой системе США для поддержки в нарушение законов поставок в Сирию Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), признанным иностранной террористической организацией».

Минюст добавил, что в этой схеме участвуют «несколько сторон, связанных с КСИР»

Напомним, 4 июля военнослужащие Великобритании задержали иранский нефтяной танкер в Гибралтаре, подозреваемый в доставке нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС.

После этого инцидента Корпус стражей Исламской революции захватил британский нефтяной танкер Stena Impero во время прохода через Ормузский пролив.

Захват танкера иранскими силами обострил обстановку в Персидском заливе, в связи с чем США инициировали создание морской коалиции для патрулирования вод в Ормузском проливе и «борьбы с иранской агрессией».

В четверг, 15 августа, Верховный суд Гибралтара постановил освободить иранский нефтяной танкер Grace 1, задержанный в июле по запросу США.