Власти американского штата Флорида призвали жителей запастись едой, водой и лекарствами хотя бы на неделю и быть готовыми к проблемам с электроснабжением и мобильной связью из-за приближения урагана «Дориан».

Об этом сообщает Радио Свобода.

Ожидается, что в начале следующей недели «Дориан» достигнет побережья. С приближением к суше ураган усиливается, предупредили синоптики.

Во Флориде уже объявлен режим чрезвычайной ситуации, задействовано 2500 военных Национальной гвардии, еще 1500 находятся в режиме ожидания.

Президент США Дональд Трамп в четверг отменил запланированную поездку на торжества в Польшу, отправив вместо себя вице-президента Майка Пенса.