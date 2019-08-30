также в разделеМир
Джонсон приостановит работу парламента перед Brexit 23
В РФ не пустили еще одного американского сенатора 25
Помпео: США будут работать над возвращением РФ в G7 29
ООН: В мире растет спрос на «зеленую» энергию 15
«Ничего не нарушил»: Путина не будут штрафовать за езду без шлема 35
В Польше сравнили «Северный поток-2» с пактом Молотова-Риббентропа 99
Макрон: Франция не заинтересована в изоляции России 23
Сенатора США не пустили в Россию из-за критики Путина 23
В ООН объявили чрезвычайную климатическую ситуацию 33
ЕСПЧ обязал Россию выплатить €34 тысячи вдове и матери Магнитского 47
Европейское космическое агентство отказывается от российских «Союзов» 34
Кремль: Возвращение в G7 по приглашению одной страны невозможно 23
Иран заявляет, что продал нефть с танкера, на арест которого выдали ордер США 39
Барий, стронций, и лантан: В РФ раскрыли состав радиоактивного облака после взрыва 134
Brexit: В Британии закрасили известное граффити Бэнкси 37
Из-за авиаударов России в Сирии погибли девять гражданских 27
Второй пакет санкций США против РФ вступил в силу 61
В Гонконге в ходе разгона демонстрантов впервые применили оружие 58

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отменил запланированный визит в Польшу по случаю годовщины начала Второй мировой войны из-за приближения к Флориде шторма «Дориан». Об этом Трамп заявил на пресс-конференции по поводу объявления о создании Космического командования США, которая транслировалась на сайте Белого дома, сообщает УНИАН.

«В целях обеспечения сосредоточения всех ресурсов федерального правительства на приближающемся шторме я решил вместо себя отправить нашего вице-президента в Польшу в эти выходные. Для меня очень важно находиться здесь. Похоже, что шторм может быть очень и очень большим», - заявил Трамп.

Президент США добавил, что уже провел разговор с президентом Польши Анджеем Дудой и запланирует визит в Польшу в недалеком будущем.

Напомним, 28 августа советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джон Болтон анонсировал начало организации встречи Зеленского и Трампа в Варшаве во ближайшие дни.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
4389 грн.
28
Теги