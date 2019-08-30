Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отменил запланированный визит в Польшу по случаю годовщины начала Второй мировой войны из-за приближения к Флориде шторма «Дориан». Об этом Трамп заявил на пресс-конференции по поводу объявления о создании Космического командования США, которая транслировалась на сайте Белого дома, сообщает УНИАН.



«В целях обеспечения сосредоточения всех ресурсов федерального правительства на приближающемся шторме я решил вместо себя отправить нашего вице-президента в Польшу в эти выходные. Для меня очень важно находиться здесь. Похоже, что шторм может быть очень и очень большим», - заявил Трамп.

Президент США добавил, что уже провел разговор с президентом Польши Анджеем Дудой и запланирует визит в Польшу в недалеком будущем.

Напомним, 28 августа советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джон Болтон анонсировал начало организации встречи Зеленского и Трампа в Варшаве во ближайшие дни.



