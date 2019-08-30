Официальной встречи освобожденных из РФ украинских моряков и политзаключенных в аэропорту не будет, их сразу отвезут в больницу. Об этом сообщает Крим.Реалии со ссылкой на источник в командовании Вооруженных сил Украины.

О том, что не будет встречи в аэропорту, ранее на условиях анонимности сообщили изданию и родные моряков.

Из официальных и независимых источников подтверждения информации нет.

При предыдущих передачах украинских политзаключенных, они проходили обследование и лечение в «Научно-практическом центре профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами Украины.

Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что «обмен завершился» и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Кроме того, родственники военнопленных моряков сообщили, что они уже прибыли в Украину.

В то же время в Офисе президента заявили, что информация о завершении процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ не соответствует действительности.

На данный момент в аэропорту «Киев» собрались журналисты.