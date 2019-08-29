Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что на реформирование СБУ необходимо не менее трех лет.

Об этом Баканов сказал в своем выступлении перед депутатами во время рассмотрения вопроса о назначении его председателем СБУ, сообщает УНИАН.

«Если говорить о реформе всей службы СБУ, то, я думаю, что нужно не менее трех лет. Если говорить о первых эффективных шагах, то, я думаю, что одного года хватит», - отметил он.

На вопрос, когда ожидается представление в Верховную Раду законопроекта о СБУ и произойдет ли это в ближайшее время, Баканов заметил, что соответствующий законопроект уже разработан и представлен в Совет национальной безопасности и обороны. «Он сделан в двух видах, как этого требовали наши международные партнеры: один довольно подробная редакция, а другая редакция больше указывает на принципы работы СБУ», - отметил он.

Баканов добавил, что после разработки этих законопроектов поступили новые предложения от международных партнеров, поэтому эти законопроекты необходимо доработать. «Я думаю, что на это у нас уйдет максимум полтора месяца», - сказал он.

Напомним, ВР назначила Ивана Баканова председателем Службы безопасности Украины.