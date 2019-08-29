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Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прогнозирует, что заседание Верховной Рады будет продолжаться, пока депутаты не примут все запланированные решения.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, состоится ли завтра заседание парламента, сообщает УНИАН.

Арахамия заметил, что «сегодня и завтра для нас едино». «Завтра» может быть только тогда, когда мы просто до 6-7 утра не сможем проголосовать все, что запланировали. Я считаю, что такого не надо допускать», - сказал он.

Также Арахамия не исключил, что следующее заседание фракции «Слуга народа» состоится в понедельник, 2 сентября.

Напомним, сегодня Рада решила продолжать работу до исчерпания повестки дня
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