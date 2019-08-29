Незаконно осужденный в РФ украинский журналист Роман Сущенко сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
«Сущенко доставили в «Лефортово», - сказал он.
Напомним, российские СМИ сообщили, что осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов доставлен в московский следственный изолятор «Бутырка».
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