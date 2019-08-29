также в разделеОбщество
Заморившую до смерти годовалого сына женщину приговорили к 8 годам тюрьмы 12
Зеленский предлагает депутатам отложить штрафы для «евробляхеров» 12
За Богатыреву внесли залог 17
В Хмельницком полиция сорвала «криминальную сходку» 30
Сегодня Украина впервые отмечает День памяти защитников 18
СМИ: Сенцова вывезли из колонии в Москву 29
В ОБСЕ после освобождения Вышинского призвали РФосвободить Сущенко и Сенцова 21
С сентября трассы в Украине будут строить по-новому 53
Замдиректора фирмы, поставлявшей товары в «ДНР», отпустили под залог 18
Уволены руководители полиции сразу в 4 областях 29
КПВВ на Донбассе перейдут на осенний режим работы 19
28 августа. Картина дня 101
Названо имя лауреата премии имени Василия Стуса 18
Богатырева заявила, что вернулась в Украину после лечения 60
На Львовщине разоблачили крупную сеть по производству «паленой» водки 25
Украина заняла 2 место в Восточной Европе по количеству авиапассажиров 66
Китай отреагировал на попытки США убедить Украину не продавать «Мотор Сич» 269
На Донетчине из-за боевых действий закрыли 10 школ 32

Незаконно осужденный в РФ украинский журналист Роман Сущенко сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

«Сущенко доставили в «Лефортово», - сказал он.

Напомним, российские СМИ сообщили, что осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов доставлен в московский следственный изолятор «Бутырка».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
4204 грн.
21
Теги