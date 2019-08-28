Новоизбранный народный депутат от «Слуги народа» Руслан Стефанчук надеется, что завтра будет сформирован Кабинет Министров.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, когда можно ожидать формирования правительства, сообщает УНИАН.

«Я искренне надеюсь, что это будет 29-го числа», - сказал Стефанчук.

Как ранее сообщал ForUm, 29 августа состоится торжественное заседание Верховной Рады девятого созыва и первое пленарное заседание ВР девятого созыва.