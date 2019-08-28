также в разделеПолитика
Коломойский: Через год в Украине будут новые выборы 16
«Слуга народа» готовит почти полтысячи изменений в Конституцию 34
Коломойский: Олигархов больше нет – мы умерли 72
Коломойский назвал условие для второго президентского срока Зеленского 120
Коломойский озвучил шансы возможных кандидатов на пост премьера 74
Разумков: Пока никаких решений о составе нового Кабмина нет 35
У Трампа готовы участвовать в «нормандских» переговорах 18
Скандальный экс-член УЗ Александр Бужор снова хочет управлять миллиардными потоками в УЗ 51
В Аппарате ВР не исключают вмешательства «посторонних лиц» в работу системы «Рада» 27
Подготовительная группа определилась с руководителями комитетов ВР 54
ЕС предлагает на должность вице-спикера Джемилева 30
Стефанчук: У Зеленского еще не было возможностей для проведения изменений 24
На рабочих местах нардепов в ВР устанавливают именные таблички 28
У Зеленского допускают ветирование Избирательного кодекса 36
Парубий подписал Избирательный кодекс 132
Труба: Введение сенсорной кнопки в ВР не предусмотрено законом 59
Продажа «Мотор-Сичи» китайцам: США предупредили Украину 264
Болтон назвал вероятное место встречи Трампа и Зеленского 42

Сегодня в 16:00 президент Украины Владимир Зеленский встретится с будущими народными депутатами от партии «Слуга народа». Об этом в комментарии журналистам сообщил новоизбранный депутат от «Слуги народа» Руслан Стефанчук, передает УНИАН.

На вопрос, встречается ли сегодня Зеленский с депутатами от «Слуги народа», Стефанчук сообщил: «Да, на 16 часов у нас будет встреча».

На уточнение, будет ли сам Стефанчук присутствовать на этой встрече, учитывая то, что заседание Подготовительной депутатской группы перенесли с 12:00 на 17:00, он отметил, что на встрече с президентом до 16:45, а дальше поедет не заседание в парламент.

На вопрос, о чем планируется говорить на встрече с президентом, Стефанчук ответил: «Это президент собирает фракцию. У нас есть разговор с нашей фракцией. Это больше такая тимбилдинговя вещь: что мы должны, почему мы здесь, какова наша миссия. И с этим всем мы должны завтра идти и работать ради того, ради чего нас избрал народ Украины».

Как ранее сообщал ForUm, 29 августа состоится торжественное заседание Верховной Рады девятого созыва и первое пленарное заседание ВР девятого созыва.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2631 грн.
28
Теги