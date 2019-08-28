Сегодня в 16:00 президент Украины Владимир Зеленский встретится с будущими народными депутатами от партии «Слуга народа». Об этом в комментарии журналистам сообщил новоизбранный депутат от «Слуги народа» Руслан Стефанчук, передает УНИАН.



На вопрос, встречается ли сегодня Зеленский с депутатами от «Слуги народа», Стефанчук сообщил: «Да, на 16 часов у нас будет встреча».

На уточнение, будет ли сам Стефанчук присутствовать на этой встрече, учитывая то, что заседание Подготовительной депутатской группы перенесли с 12:00 на 17:00, он отметил, что на встрече с президентом до 16:45, а дальше поедет не заседание в парламент.

На вопрос, о чем планируется говорить на встрече с президентом, Стефанчук ответил: «Это президент собирает фракцию. У нас есть разговор с нашей фракцией. Это больше такая тимбилдинговя вещь: что мы должны, почему мы здесь, какова наша миссия. И с этим всем мы должны завтра идти и работать ради того, ради чего нас избрал народ Украины».



Как ранее сообщал ForUm, 29 августа состоится торжественное заседание Верховной Рады девятого созыва и первое пленарное заседание ВР девятого созыва.