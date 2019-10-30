Бывший главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, переданный в рамках последнего обмена в Москву, снял документальный сериал «Люди Донбасса», сообщает РИА Новости.
«Сегодня на Донбассе гражданская война, о которой ежедневно сообщают в новостях. Она идет уже пять лет, и мне захотелось поговорить с людьми Донбасса о том, что с ними произошло за это время, как они изменились, как представляют себе свое будущее», – заявил Вышинский.
Фильм состоит из восьми серий, которые будут появляться в YouTube еженедельно.
Как известно, 15 мая 2018 года Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.
1 июня 2018 Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства. Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой. Позже он заявил, что не просил об обмене.
28 августа суд выпустил Вышинского под личное обязательство.
7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».
В рамках обмена Украина выдала России 35 человек, в том числе Вышинского.
В октябре Вышинский был назначен исполнительным директором агентства «Россия сегодня».
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