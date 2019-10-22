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Президент РФ Владимир Путин ввел в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) четырех новых участников, в том числе журналиста Кирилла Вышинского. Об этом сообщает ТАСС.

СПЧ является консультативным органом при президенте. Он образован в целях оказания содействия главе государства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, информирования президента о положении дел в этой области, содействия развитию институтов гражданского общества, а также подготовки предложений главе государства по вопросам, входящим в компетенцию Совета. Совет ведет свою историю с 26 сентября 1993 года.

Напомним, ранее бывший главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, переданный в рамках последнего обмена в Москву, был назначен исполнительным директором агентства «Россия сегодня».

 
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