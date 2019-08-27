В Аппарате Верховной Рады не исключают возможности вмешательства «посторонних лиц» в работу системы для голосования «Рада».

Об этом первый заместитель руководителя Аппарата Верховной Рады, управляющий делами Петр Боднар сказал на заседании подготовительной депутатской группы, сообщает УНИАН.

Он отметил, что сегодня утром правоохранители разрешили провести частичную проверку работы системы «Рада». При этом Боднар добавил, что были ограничения. В частности, были изъяты все карточки для голосования, а для проверки было предоставлено всего 15 карточек, то есть проведение выборочное тестирование системы «Рада».

Боднар также отметил, что правоохранители запретили «тестировать сервисную кнопку, хотя она является неотъемлемой частью пульта для голосования». Он отметил, что весь процесс тестирования системы проводился «под наблюдением и в присутствии сотрудников СБУ и ГБР».

Боднар добавил, что разработчик программного обеспечения системы для голосования не участвовал в проверке из-за присутствия посторонних лиц. «И в соответствии с выводами проверки в той части, в которой ее разрешили провести следственные органы, программа «Технический комплекс» системы «Рада-3» и другие технические комплексы, которые задействованы в обеспечении сопровождения пленарных заседаний, готовы к сопровождению пленарных заседаний ВР в соответствии с нормами регламента. Однако, учитывая то, что центр управления находился под контролем посторонних лиц, я не могу гарантировать отсутствие их вмешательства в эту систему», - подчеркнул Боднар.

В то же время новоизбранный депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко подчеркивала необходимость пригласить завтра представителей силовых структур на заседание Подготовительной депутатской группы, чтобы заслушать информацию по поводу проверки системы «Рада».

В ответ руководитель группы, новоизбранный депутат от партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков отметил, что сегодня состоялось частичное тестирование системы. «Я думаю, что будет возможность у будущих народных депутатов также провести это тестирование до начала работы ВР IX созыва, и будем надеяться, что система будет работать», - подчеркнул он.

При этом Разумков добавил, что система работает. «А если мы говорим о сенсорной кнопке как неотъемлемой части, то теоретически - да, но давайте будем искренни, что даже организация, которая ее устанавливала, не несет ответственность за её работу», - добавил он.

Напомним, 27 августа спикер парламента VIII созыва Андрей Парубий обвинил сотрудников СБУ и ГБР в срыве тестирования сенсорной кнопки в Верховной Раде. По его словам, следователи заблокировали работу компьютерного центра парламента.

В СБУ подтвердили, что совместно с ГБР проводят оперативные и расследовательские мероприятия в Верховной Раде Украины.

ГБР расследует уголовное производство по ст.363 УК (нарушение правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем).

В то же время заместитель руководителя аппарата Верховной Рады Владимир Слышинский заявил, что сенсорная кнопка для голосования в Верховной Раде не отвечает трем статьям регламента.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что ГБР проводило в Верховной Раде осмотр после получения информации о намерении руководства Аппарата ВР срочно ввести сенсорную кнопку, что поставило бы под сомнение легитимность всех принятых народными депутатами законов.