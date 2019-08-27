Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук говорит, что в первые 100 дней президентства у Владимира Зеленского не было реальных возможностей для проведения изменений, сообщает «Украинская правда».

По его словам, все самые большие победы президента вместе с его политической силой будут после 29 августа, когда состоится первое заседание новоизбранной Верховной Рады.

Стефанчук объяснил, что за 100 дней президент и партия «Слуга народа» не имели реальных рычагов влияния для воплощения реформ.

«По поводу 100 дней Владимира Зеленского, то я глубоко убежден, что все крупнейшие победы мы сможем увидеть после 29 числа, потому что месяц не назначалась инаугурация, потом 2 месяца не было возможности влияния нашей политической силы на законодательную и исполнительную власть. Я думаю, это только начало, хотя победы уже есть», – подчеркнул он.

Как сообщал ForUm, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу ПРЕЗИДЕНТА Украины в сессионном зале Верховной Рады.