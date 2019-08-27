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В сессионном зале Верховной Рады на рабочих местах народных депутатов устанавливают именные таблички, сообщает УНИАН.

Журналисты попросили председателя парламента Андрея Парубия показать им сессионный зал с тем, чтобы убедиться, что работники СБУ и ГБР действительно находятся в технической ложе, что находится над сессионным залом, где есть аппаратура, которая обеспечивает работу системы для голосования «Рада».

Глава ВР пригласил журналистов в гостевую ложу сессионного зала парламента на третьем этаже, что рядом с ложей прессы.

Журналисты пытались докричаться до людей, которые сидели в этой ложе, спрашивали, в чем заключается их задача, какова потребность нахождении их в этой ложе, но они молчали в ответ.

Напомним, 27 августа спикер парламента VIII созыва Андрей Парубий обвинил сотрудников СБУ и ГБР в срыве тестирования сенсорной кнопки в Верховной Раде. По его словам, следователи заблокировали работу компьютерного центра парламента. 

В СБУ подтвердили, что совместно с ГБР проводят оперативные и расследовательские мероприятия в Верховной Раде Украины.

ГБР расследует уголовное производство по ст.363 УК (нарушение правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем).

Обыски проходили 23 и 27 августа в центре управления системы «Рада».

В то же  время заместитель руководителя аппарата Верховной Рады Владимир Слышинский заявил, что сенсорная кнопка для голосования в Верховной Раде не отвечает трем статьям регламента.       

 
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