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Аварийное разрушение части путепровода через железную дорогу на дороге М-18 в районе села Песочин (объездная Харькова) произошло из-за динамического удара перегруженной фуры.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор»), передает УНИАН.

«Согласно предварительным данным, разрушение произошло из-за существенной перегрузки одной из фур, передвигавшихся по мосту, в результате чего произошло смещение плиты и разрушение конструкции. Смещение конструкции, по предварительной информации, смог вызвать динамический удар перегруженной фуры, о чем свидетельствует четко выраженный тормозной путь в пределах места разрушения», - сказано в сообщении.

Отмечается, что, согласно экспертизе, проведенной в мае 2018 года, транспортное сооружение (1977 года постройки) квалифицировалось как работоспособное и к категории аварийных не относилось. Специалисты анализируют камеры видеонаблюдения, изучают тормозной путь и другие факторы для установления причины разрушения.

В настоящее время транспортные потоки направлены по другой части Окружной - по дороге Киев-Харьков-Довжанский. Движение железнодорожного транспорта на подъездах к путепроводу замедлено. В результате происшествия никто не пострадал. Движение по этому участку закрыто.

По результатам обследования будет принято решение о восстановлении либо участка моста, либо необходимости полной реконструкции мостового сооружения, добавили в «Укравтодоре».

Напомним, в Харькове произошел обвал автомобильного моста.
ForUm

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