В Харькове произошел обвал автомобильного моста. Об этом пресс-служба полиции Харьковской области.
«25 августа в 8:46 в Новобаварского отдела полиции от оператора «102» поступило сообщение о том, что обрушилась одна сторона моста от рынка «Лоск» в сторону поселка Песочин», — говорится в сообщении.
По адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции, подтвердившая информацию об обвале моста.
«Пострадавших нет. Движение транспорта перекрыто. Информация зарегистрирована в Новобаварский отделе полиции», - сообщили в полиции.
Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.
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