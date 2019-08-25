В Харькове произошел обвал автомобильного моста. Об этом пресс-служба полиции Харьковской области.

«25 августа в 8:46 в Новобаварского отдела полиции от оператора «102» поступило сообщение о том, что обрушилась одна сторона моста от рынка «Лоск» в сторону поселка Песочин», — говорится в сообщении.

По адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции, подтвердившая информацию об обвале моста.

«Пострадавших нет. Движение транспорта перекрыто. Информация зарегистрирована в Новобаварский отделе полиции», - сообщили в полиции.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.