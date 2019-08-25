Великобритания направила эсминец типа 45 HMS Defender на Ближний Восток для охраны судов под британским флагом в Ормузском проливе.

Об этом говорится в сообщении флота Соединенного Королевства.

Эсминец направили в рамках совместной с США миссии по обеспечению безопасности прохода судов Ормузским проливом, которую организовали в ответ на захват ряда судов Ираном и военные нападения, которые также связывают с Ираном.

Напомним, 4 июля военнослужащие Великобритании задержали иранский нефтяной танкер в Гибралтаре, подозреваемый в доставке нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС.

После этого инцидента Корпус стражей Исламской революции захватил британский нефтяной танкер Stena Impero во время прохода через Ормузский пролив.

Захват танкера иранскими силами обострил обстановку в Персидском заливе, в связи с чем США инициировали создание морской коалиции для патрулирования вод в Ормузском проливе и «борьбы с иранской агрессией».

В четверг, 15 августа, Верховный суд Гибралтара постановил освободить иранский нефтяной танкер Grace 1, задержанный в июле по запросу США. Опосля суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1.

18 августа танкер изменил имя, поднял иранский флаг и покинул воды Гибралтара.