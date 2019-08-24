Космический корабль «Союз МС-14» с роботом "Федором» мог не состыковаться с Международной космической станцией (МКС) из-за неисправности системы сближения «Курс».
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на «РИА Новости».
НАСА сообщила, что корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог пристыковаться к МКС из-за проблем с системой стыковки. Повторная попытка стыковки космического корябля «Союз МС-14» к МКС будет предпринята в ночь с воскресенья на понедельник.
Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил дать «симметричный ответ» на испытания американской крылатой ракеты.
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