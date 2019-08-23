Президент РФ Владимир Путин в связи с запуском США новой ракеты поручил проанализировать уровень угрозы для страны и подготовить исчерпывающие меры по симметричному ответу. Об этом он заявил на совещании с постоянными членами Совбеза РФ, сообщает пресс-службе Кремля.

«Американские политики весьма высокого ранга и уровня заявляют, что размещение новых систем может быть начато с Азиатско-Тихоокеанского региона, но и это затрагивает наши коренные интересы, ведь все это находится вблизи российских границ», - заявил Путин.

По его словам, «все это не оставляет сомнения в том, каковы истинные замыслы США: избавившись от установленных ограничений, развязать себе руки для развертывания в различных регионах мира ранее запрещенных ракет».

Однако он подчеркнул, что Россия не намерена втягиваться в затратную гонку вооружений.

Путин заявил, что проведенные в США 18 августа испытания крылатой ракеты наземного базирования являются реальным подтверждением обоснованности российских претензий к США в связи с нарушением ДРСМД. Он напомнил, что Москва и раньше обращала внимание на то, что размещение таких пусковых установок на суше, в частности, на базе ПРО в Румынии, и предстоящее размещение в Польше, является нарушением ДРСМД. Но Вашингтон эти подозрения отвергал, утверждая, что наземные МК-41 якобы не способны производить пуски крылатых ракет морского базирования «Томагавк».

«Теперь факт нарушения налицо, оспаривать это невозможно - они сами об этом сказали», - констатировал Путин.

Об испытании новой крылатой ракеты наземного базирования, характеристики которой идут вразрез с прекратившим действие ДРСМД, было сообщено 19 августа. Сами испытания прошли днем раньше.

В Пентагоне заявили, что ракета стартовала с «наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полета», и подчеркнули, она была спроектирована для доставки обычных, а не ядерных боеголовок.